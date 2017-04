El Manchester City se expande y compra un modesto club uruguayo

El Manchester City inglés extendió su influencia mundial a Latinoamérica con la compra del club Torque, de la segunda división de Uruguay, y con la firma de un acuerdo de colaboración con el Atlético Venezuela, de Caracas.

El City Football Group (empresa que gestiona la red de clubes asociados al Manchester City) confirmó la adquisición en un comunicado, sin desvelar el monto de la operación.

“La adquisición afirma la intención del City de invertir en el fútbol uruguayo, no solo en términos de infraestructura en el club, si no también en la preparación, dirección, academia de juveniles y el primer equipo“.

El consorcio, propiedad del jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, tiene equipos filiales en Estados Unidos, Australia y Japón. La compra del pequeño club de Montevideo, fundado en 2007, supone su primera incursión en el fútbol latinoamericano.

