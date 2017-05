Esposa de Chávez Jr. revela que video con prostitutas fue una trampa

Frida, la esposa de Julio César Chávez Jr., salió en su defensa y reveló que el video en el que aparece el boxeador, con varias prostitutas, fue parte de una trampa para robarles el cheque de la pelea y un caro reloj.

La grabación en la que aparece Chávez Jr. en una cama con varias mujeres causó gran alboroto en México, porque el festejo tuvo lugar después de la pelea que sostuvo con Saúl “el Canelo” Álvarez.

Disfrutar del concierto de Celine Dione, fue la razón por la que Chávez y su esposa se quedaron en Las Vegas después de la pelea, le declaró a “ESPN”, pero las cosas no les salieron bien, después de que conocieron a un hombre de Tamaulipas en el bar del hotel.

Según la esposa de Jr., ellos fueron quienes filtraron el video y les robaron el cheque de la pelea y un reloj de 40 mil pesos.

“Pasaron unos chicos de Tamaulipas, se tomaron fotos con Julio y quedaron de ir por otros amigos que también querían tomarse fotos. Julio se quedó con ellos como hasta las 5 o 6 de la mañana cuando lo llevaron al cuarto, yo tenía el cheque y el reloj”, explicó.

Frida aseguró que todo fue un plan para hacer ver mal a su esposo y con la intención de terminar con su carrera deportiva. “Todo eso lo planearon para seguir fregándolo más, esas mujeres estaban en el bar, las subieron y lo grabaron”, continúo.

La esposa de Jr. mencionó que le reclamó al hombre de Tamaulipas por el video. “Ahora que vi, le dije al de Tamaulipas por qué me mandaron mensajes, le dije que qué era ese video y por qué lo había publicado, me dijo que 10 personas intentaron hackear su teléfono y que él no lo había publicado”.