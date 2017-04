El doble de Messi es iraní y causa sensación en las redes

Seguro este iraní nunca imaginó que con el paso de los años llegaría a parecerse a la estrella del futbol mundial, Lionel Messi, pero le pasó, y está causando euforia en las redes sociales.

Se llama Riza Parstish y es increíblemente parecido al delantero del Barcelona. Hace algunos días las redes reventaron con una fotografía de un joven trabajando en una panadería, que también se parece a Messi, pero ahora Riza hizo que su imagen también se volviera viral.

El asombro de los seguidores del argentino no es para menos, pues a Riza incluso le piden fotografías. “Anda por las calles de Teherán y, créame, es un calco de Leo. No, no se preocupe: con la zurda no se le parece en lo más mínimo aunque para la foto juega”, publicó el diario argentino “Olé”.

¿Es Messi? No. Es el Irán Riza Parstish, increíble el parecido a #Messi pic.twitter.com/5kLaLiECyf — Ale (@RiveroAle) April 27, 2017

Luce el mismo peinado que Messi, incluso hasta la barba colorada es parecida a la de Messi. Además camina por las calles campante con una camiseta de la Selección de Argentina.

¿Quién dijo que #Messi es único? Le apareció un doble en Irán. Se llama Riza Parstish. #eldobledeMessi pic.twitter.com/vakDDQtcV6 — Hernán Osorio (@hernan77osorio) April 27, 2017

Seguro parecerse a Messi será una bendición para sus imitadores, pues de a poco y de lejos, gozan de la fama del argentino. Así que “la Pulga” es querido hasta a través de sus imitadores.

El astro del Barcelona ha causado gran sensación, sobre todo estos últimos días, después de haber sumado 500 goles con la camiseta azulgrana.