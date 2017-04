VIDEO. Nuevo pleito entre Piqué y Ramos ¿Qué se dijeron en el Clásico?

Sergio Ramos y Gerard Piqué sostuvieron un nuevo pleito este domingo durante el Clásico español, ¿qué se dijeron? este video puede tener la respuesta.

Antes el partido, ambos jugadores sostuvieron un “dimes y diretes” en las redes sociales, calentando por ambos lados, el partido más importante de la Liga en la jornada 33. Pero al final Sergio Ramos se llevó la peor parte al haber sido expulsado tras una falta sobre Lionel Messi.

Ya fuera de la cancha, Piqué dijo: “Y cuando el árbitro pita lo que tiene que pitar, se extrañan. Que se mire luego el partido en casa Sergio y se arrepentirá de los gestos que ha hecho”.

El central blanco también escribió más tarde en su cuenta de Twitter: “En la victoria o en la derrota, siempre miramos hacia adelante”.

En la victoria o en la derrota, siempre miramos hacia delante.

In victory or defeat, we always look ahead.

¡Vamos mi Madrid! https://t.co/z5yNaoOKmO

— Sergio Ramos (@SergioRamos) April 24, 2017