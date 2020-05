Keylor Navas conmueve en Honduras con este detalle

El guardameta del Real Madrid, Keylor Navas, mostró su humildad cuando en su visita a Honduras, cumplió uno de los sueños de un aficionado, en el que la protagonista fue una bella nena.

La Selección de Costa Rica llegó a Honduras la tarde del lunes bajo fuertes medidas de seguridad, por lo que pocos aficionados tuvieron el gusto de ver y saludar, al portero costarricense.

[gallery gallery_type="article-fullwidth" ids="792974,792971,792970,792972,792973"]

Y a pesar de que los guardias no dejaban que los fans se acercaran, Arnold Martínez le hizo a Keylor una propuesta a la que no pudo resistirse. "Keylor regálame una foto para mi hija", le dijo, a lo que Navas, al ver a la pequeña, no pudo negarse.

Martínez es fans declarado del Barcelona y siente especial admiración por Keylor. "Me gusta el futbol y Keylor es Keylor", expresó el hondureño en el estadio Morazán, durante el reconocimiento de cancha de la selección costarricense.

La pequeña se llama Ashley Martínez Rodríguez, y según "elheraldo.hn", tiene solo dos meses de haber nacido.