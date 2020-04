VIDEO. Periodista se queda dormido en plena rueda de prensa y así reacciona Luis Enrique

La rueda de prensa posterior al partido entre el Barcelona y el Valencia dejó uno de los momentos más curiosos de la jornada.

Durante el habitual encuentro con los reporteros tras el duelo liguero que acabó con victoria blaugrana (4-2), Luis Enrique contestaba las preguntas sobre el desempeño de su equipo en el Camp Nou.

Sin embargo, un detalle llamó la atención del técnico asturiano mientras dialogaba con la prensa: un periodista en el fondo de la sala se había quedado dormido en pleno evento.

La reacción del entrenador azulgrana fue de asombro, afirmando que nunca le había pasado algo así en su carrera.

Con un gesto de incredulidad, Luis Enrique incluso bromeó con el reportero, quien despertó ante el alboroto y las risas desatadas en la sala.

"Ya no tengo nada más qué contar", dijo entre risas el técnico español, quien se despidió con un "¡Lo siento, eh!", dirigido al periodista.

Posted by El Chiringuito TV on Sunday, March 19, 2017

Tras el incidente, se conoció que el protagonista de esta historia fue Steve Futterman, un periodista y corresponsal de la CBS News, quien salió al paso de la "polémica" publicando un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

"Regla número uno al cubrir un partido del Barcelona: no quedarte dormido durante la rueda de prensa con Luis Enrique", escribió Futterman.

Rule number one covering #FCBarcelona match – do NOT nod off during post match news conference with #LuisEnrique. #oops #idid

— Steve Futterman (@sfutterman) March 19, 2017