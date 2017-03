L’Equipe revela lo que el técnico del PSG Emery le dijo a sus jugadores

El diario francés “L’Equipe” reveló cómo vivieron el técnico Unai Emery y los jugadores del PSG las últimas 24 horas del 8 de marzo, día en que se levantaron seguros de que avanzarían a la fase de cuartos de final de la Champions, y que fueron víctimas de la histórica remontada del Barcelona.

Cómo fueron los días de preparación previos al partido y la charla que Emery tuvo con los jugadores en el descanso, son parte de los momentos que el diario galo cuenta en sus páginas.

“De acuerdo a la prensa europea “L’Equipe” asegura que luego de la goleada que el PSG dio en casa, Emery nunca cantó victoria, y le dijo a sus jugadores que si habían conseguido ese resultado (4-0), también ellos podían hacerlo, por lo que les recalcó la necesidad de conservar la ventaja.

Emery le pidió a sus jugadores que trabajaran como un bloque y alejados de la portería, a 30-35metros. Uno de los aspectos que más preocupaba a Emery era la posición del uruguayo Edinson Cavani, a quien le dio la orden de permanecer cerca de Verratti y Matuidi.

Revelan parte de la charla de Unai Emery con los jugadores del PSG. Foto: AFP

Durante las prácticas Emery siempre le gritaba: “¡baja, baja!”. Pero lo más relevante de la publicación de “L’Equipe” fue la charla que el técnico sostuvo con el equipo antes del juego y durante el descanso del partido que terminó a favor del Barcelona (6-1), por la vuelta de los octavos de final de vuelta.

“¡Mostrad que el partido de ida no fue una sorpresa. Podemos salir como el mejor equipo de Europa!”, les gritaba antes del inicio. “¡Escuchadme! ¡Aunque en mi carrera no he jugado más que en Segunda, tengo más experiencia que vosotros, así que escuchadme!, continuó en el medio tiempo.