Mings recibe un duro castigo por pisotón a Ibrahimovic

Un día después de que se conociera la sanción en contra de Zlatan Ibrahimovic por el brutal codazo que le propinó a Tyrone Mings, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) también hizo oficial el castigo que recibirá el jugador del Bournemouth.

Durante un partido de Premier League disputado el sábado, Mings pisó en la cabeza a Ibrahimovic tras un encontronazo en el área, acción que fue señalada como voluntaria tras observar la repetición.

El defensa inglés recibió cinco partidos de suspensión, dos más que el ariete sueco, algo que no sentó bien en el Bournemouth, desde donde consideraron la decisión como “extraordinaria“.

“Creemos firmemente, basándonos en nuestra relación con el jugador y su carácter (…), que la colisión fue accidental“, añadió el club en un comunicado, indicando que Mings se había disculpado con Ibrahimovic tras el incidente.

