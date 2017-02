Si hay alguien que conoce la intimidad de Municipal es "el Socio"

Él conoce cómo juega cada uno, lo que utiliza al salir a la cancha y las cábalas que tienen algunos, y no es el técnico, pero se ha convertido en uno de los integrantes más fieles del plantel. Fredy Morales nos cuenta algunas intimidades del camerino rojo, de cara al Clásico 297 que se jugará este miércoles a las 20:00 horas.

“El Socio” como es conocido lleva poco más de seis años al servicio del equipo mayor de Municipal, y en medio de una charla amena y que le trajo muchos recuerdos, nos cuenta por qué Carlos Kamiani Félix usa una media corta y una larga, qué jugadores se perfuman más, quien tiene el pie más grande y quién más pequeño.

“Me siento como si fuera la nana de los muchachos porque tengo que estar pendiente de sus cosas personales, uniformes, licras, calcetines especiales y zapatos. El camerino es muy alegre, desde que estoy acá nunca he visto problemas grandes solo discusiones de cancha, calorcitos que se dan porque no salió bien alguna jugada”, explica Fredy, quien sustituyó como utilero a Jorge Tuch.

“El Socio” cuenta que en el camerino no hay enojados, solo algunos más serios que otros. “Entre los más molestones está Claudio Albizuris, Gastón Puerari, y cuando Dennis López empieza no hay quién lo detenga, en cambio Jaime Alas, Carlos Kamiani y Danilo Guerra, son de los más tranquilos. A Nicholas Hagen, es al que más molestan, le dedican canciones o lo empujan cuando pasa, le tienen mucho cariño”, agrega.

Acomodar los tacos y tener listos los uniformes de todos los jugadores, así como el hidratante, son parte de las tareas de Fredy, lo que le ha llevado a conocer bien a “los muchachos”, como les llama. Jefrey Payeras es el que más calza, su talla es 11 y medio, le sigue Dennis López 10.5 y Darío Gómez 10. Mientras que “el Chaquito” Cristian Jiménez es uno de los que calza menos, 7.5. Los extranjeros son los que usan zapatos más caros”, agrega Fredy mientras coloca cada par en su lugar.

El escondite rojo también acoge cremas de la marca de Victoria’s Secret y finas lociones. “Al Manía’ le encanta perfumarse, igual que a Javier Longo”, explica con una sonrisa. Algunos tienen mensajes en sus espacios.

Pero “el Socio” dice que cuando se aproxima un clásico el ambiente cambia. “Hay más nerviosismo, más si somos locales, ellos saben que es un juego más exigido, casi siempre cuatro días antes del juego les pregunto qué necesitarán para ese día, calcetines, medias o zapatos especiales”, dice.

“Kamiani siempre utiliza un par de vendas, una pequeña y una grande para acomodarse cuando tira, un día le pregunté que por qué lo hacía y me dijo que ‘la corta es con la que pego y la que me acomoda’, y la otra es la que se pone de base. ‘el Chaquito’ usa una licra especial que siempre lleva y usa calcetines enguatados que compra fuera de Guatemala. A Jaime Alas le gusta cortar la media de futbol y se las venda”, revela.

Objetos personales en el camerino de Municipal. Foto: Reina Damián

Fredy recuerda que una vez se quedó paralizado cuando Carlos “el Pescado” Ruiz le pidió unos calcetines que usaba como cábalas y no los tenía a la mano. “Olvidé unos calcetines rojos que él usaba como cábala para un clásico y se molestó, me dijo que no sabía de dónde me los iba a sacar pero que él los quería, gracias a Dios los encontré, ese día anotó, por eso me gusta que tengan a la mano lo que necesitan, y más en un juego tan importante como este.

Fredy dice que siempre soñó en estar en Municipal, como jugador o como empleado, no le importaba, solo quería ser parte del plantel, y lo ha conseguido, “No pude como jugador y menos ahora a mis 41 años, pero estoy feliz de estar aquí”, cuenta.

Fredy Morales “el Socio” guarda con recelo el camerino escarlata. Foto: Omar Solís

El amor al equipo rojo lo impulsó también a tomar clases de inglés. “Además de trabajar con el equipo, estudio inglés porque me ha hecho falta hablarlo cuando hemos viajado a Estados Unidos, también dos clases de acondicionamiento físico en una empresa inmobiliaria, les doy un poco de futbol, estiramientos, ejercicios básicos “, agrega.

Al hablar sobre el nivel del equipo en este torneo, Fredy lo toma con mucha seriedad y dice que aunque el plantel esté bien, no deben confiarse. “El equipo viene muy bien, con una base muy buena, con un equipo fuerte y un buen cuerpo técnico, pero a veces el equipo menos pesado es el que sorprende, así que tiene que haber mucho ánimo para jugar bien ese día”, dice, mientras suspira porque ya son cinco años que no ganan un título.

















Fredy dice que de los técnicos que ha tenido el equipo, le agradó Manuel Keosseián, mientras que Fernando Díaz fue el más difícil, pues era bipolar en sus decisiones. Sobre el técnico Gustavo Machaín, dice que es muy coordinado.

Entre los momentos más felices de Fredy con el equipo, destaca el gran regalo que le hizo el mexicano Kamiani Félix, quien un día le pidió tener listos dos pares de zapatos porque anotaría, y al haber hecho solo un gol le regaló el otro par a él. Un obsequio similar recibió de uno de los encargados del estadio de Rio Tinto en Utha, Estados Unidos, por su amabilidad.

Además de terminar sus estudios de inglés Fredy tiene otro sueño. “Anhelo estar con el equipo por mucho tiempo como estuvo don Jorge Tuch, quiero seguir hasta donde se pueda y hasta donde mis fuerzas me den. Soy extrovertido y activo, cuando ellos entrenan me meto a la cancha, este deporte es mi pasión”, finaliza.