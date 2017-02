Confunden a famoso cantante con el DT del Barça y lo hacen vivir un tormento

Parece un chiste y aunque al final al famoso cantante Luis Enrique no le ha quedado más que burlarse de las circunstancias, no ha dejado de ser insultado cada vez que pierde el Barcelona.

Se trata del salsero Luis Enrique, a quien miles de aficionados del club azulgrana han confundido en Twitter y le han lanzado todo tipo de insultos, tanto así que el cantante ha dicho que vive un calvario cada vez que el Barcelona pierde cualquier partido.

Para los fans del fútbol que le escriben a Luis Enrique entrenador del Barça, lamento informarles que esta no es su cuenta. Rectifiquen.😳🤔 — Luis Enrique (@LuisEnrique) February 15, 2017

Así lo expresó el artista en una entrevista al “Club de la Mitjanit” de “Catalunya Radio”, en la que contó el calvario que ha vivido en Twitter, más después de la derrota por 4-0 que sufrió el Barcelona a manos del PSG por la ida de los octavos de final de la Champions.

Y es que el artista es confundido porque su cuenta en esa red social es @Luis Enrique, mientras que la del entrenador del equipo azulgrana aparece en Twitter con el usuario @LUISENRIQUE21.

Bueno, sería interesante conocer al técnico del Barca. 🤔 A ver si le saco un par de notas y el un par de jugadas. #QueVivaLaMusicayelFutbol — Luis Enrique (@LuisEnrique) February 15, 2017

“La primera vez que sucedió fue increíble, yo no entendía nada, me parecía que alguno de mis amigos me estaba jugando una broma”, luego, siguió, “Pensaba: En algún momento se van a dar cuenta…, pero no. Eso ha sucedido una y otra vez e incluso hay fanáticos que le han dicho a otros fanáticos del Barça: ¡Por el amor de Dios, esta no es la cuenta de Luis Enrique el técnico, tiene que escribirle a tal cuenta”, expresó el artista.

El cantante, que ha ganado tres Grammys Latinos y un Grammy Americano, dijo además que si cobrara por los insultos que recibe cada vez que los azulgranas pierden, seguro sería millonario.