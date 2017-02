Carlos Ruiz habla de Comunicaciones desde Estados Unidos

Carlos “el Pescadito” Ruiz conversó por algunos minutos con sus seguidores en Twitter y les aclaró las dudas acerca de una posible vinculación con Comunicaciones, además habló de las ofertas que tiene para jugar y sus planes a corto y largo plazo.

“Quiero aclarar que ofertas para seguir jugando sí tengo pero son lejos del Continente Americano, pero sí existen, tengo un par de opciones para jugar en Australia y también se abrió la posibilidad de ir a Asia en incluso un proyecto para jugar en la Segunda División del futbol mexicano, sin embargo no tomé una decisión porque tengo proyectos en Estados Unidos y estos, desde mi punto de vista son más importantes”, expresó Carlos Ruiz.

“Respecto a mi vinculación con Comunicaciones, respecto al club, es una institución con mucha historia y logros, por ella han pasado grandes jugadores nacionales y extranjeros, y no es la primera vez que se abre una posibilidad para jugar con Comunicaciones, ya se había hecho en años anteriores, pero en esta oportunidad no es así, nunca tuve un acercamiento con Ángel González o Pedro Portilla, tampoco conversé con el anterior técnico Iván Sopegno, ni con el actual, Ronald González“, explicó “el Fish“.

Carlos Ruiz también dijo que en el FC Dallas le dio la opción de seguir o no. “Se portaron bien conmigo, me dejaron la puerta abierta para seguir jugando y que yo decidiera hasta cuando quería seguir jugando por los proyectos que tengo. Estoy tratando de abrir acá una acedemia de futbol, yo hubiese esperado esto de otro club, pero agradezco a Dallas porque primero pensó en mí como persona y no como jugador”, agregó Ruiz.

“El Pescadito” también explicó que está haciendo los trámites correspondientes para ser ciudadano estadounidense, y que uno de los requisitos es permaneces cierto tiempo en ese país, además indicó que le llama la atención la televisión y que también tiene algunas ofertas.

Carlos Ruiz también dijo que ama y respeta a la afición de Municipal, y de volver a Guatemala solo lo haría para optar a la presidencia de la Fedefut.