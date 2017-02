"El Chicharito" quiere volver a empezar ¿con Lucía Villalón?

El mexicano Javier “el Chicharito” Hernández publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que ha hecho creer a sus seguidores, que extraña a su exnovia, la española Lucía Villalón, con quien terminó recientemente.

Aunque “el Chicharito” no especifica a quién va dirigido el mensaje, si es sobre su vida personal o simplemente se sentía inspirado, tanto sus seguidores como la prensa mexicana le ha puesto destinatario a su texto, Lucía Villalón.

“Más poderoso que el deseo de triunfar, es la valentía de empezar. ¡Empieza las veces que sean necesarias hasta que lo logres!”, escribió el delantero en su cuenta de Instagram, comentario que sobrepasa los 127 mil me gusta y ha recibido cientos de comentarios.

Sin embargo no todos los comentarios han sido agradables para él. “Empezar es magnífico pero empieza una nueva relación una vez que hayas terminado la anterior, eso es de caballeros. Saludos y sigue triunfando en el futbol”, “Solo espero que la vida no te devuelta lo que haces”, “Solo recuerda que existe el karma y que un caballero no hace ese tipo de cosas, podrás ser un excelente jugador pero créeme que como persona dejé de admirarte. Comienza las veces que sean necesarias”, son algunos de los comentarios de su publicación.

Recientemente, en una entrevista Lucía Villalón dijo que “el Chicharito” le había sido desleal cuando había sido hospitalizada por problemas pulmonares y esa había sido una de las razones por las que se separaron.

Y es que hace algunos días fueron publicadas unas fotografías en las que se ve a Hernández, muy acaramelado con la actriz mexicana Camila Sodi, lo que generó fuertes críticas.

Al respecto Villalón dijo: “Cada uno hace su vida y cada uno tiene sus tiempos de reacción o de luto. Si él ha rehecho su vida, que le vaya muy bonito. Eso hay que respetarlo. Igual que se espera de uno mismo que le respeten, yo tendré que respetar los tiempos de los demás”.