VIDEO. Se burló de su rival haciendo un baile y terminó noqueado

El luchador inglés Joe Harding recibió una verdadera lección de humildad durante su combate por el título del British Challenge MMA 18 contra el francés John Segas.

El peleador se creyó tan superior a su rival que no dudó en hacer el famoso “baile del robot” para “burlarse” de él en pleno ring. Pero su gesto le costó muy caro.

De hecho, le costó el combate y el cinturón en cuestión, ya que mientras realizaba sus extravagantes movimientos se llevó una tremenda patada de parte de Segas que lo mandó a la lona.

El francés esperó su momento y conectó con la pierna izquierda el mentón de Harding, quien automáticamente cayó de espaldas sin poder reaccionar. El juez detuvo la pelea de inmediato y Segas se quedó con el título.

El video se hizo viral rápidamente, llegando hasta el presidente de la UFC, Dana White, quien lo compartió en su cuenta oficial de Twitter (@danawhite).

“Odio cuando peleadores hacen cosas así, ¡y esto es lo que pasa cuando lo haces!“, escribió.

I hate when guys do this shit and this is what happens when u do!!!!! pic.twitter.com/yEma1oMs47

— Dana White (@danawhite) February 19, 2017