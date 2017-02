Ronald González habla desde Costa Rica de su llegada a los cremas

El entrenador costarricense Ronald González no tardó en dar sus impresiones acerca del nuevo reto que se le viene, sacar de la posición tan incómoda en la que se encuentra Comunicaciones, y esto fue lo que dijo en una corta entrevista.

“Estoy contento y agradecido con Dios por esta nueva oportunidad que se me abre. Mañana (sábado) viajo a Guatemala para finiquitar los detalles del contrato que me estaría ligando de nuevo al club, me reuniré con Pedro Portilla”, dijo vía González vía telefónica.

“Las sensaciones que tengo son de agradecimiento con Dios y mucha expectativa de colaborar con un equipo y un país al que quiero muchísimo, que me dio tantas alegrías. Espero en Dios que todo salga bien”, agregó Ronald González.

Foto: Comunicaciones FC

Acerca de la situación en la que se encuentran los cremas expresó: “Vamos a mejorar lo que tengamos que mejorar, buscaré estabilizar al equipo, sacarlo de la posición en la que se encuentra, intentaré llenarle la cabeza a los jugadores, de credibilidad, confianza y compromiso por medio de trabajo, esfuerzo y convencimiento”.

En el último lugar

González dejó claro que no todo ha sido color de rosa en su faceta como entrenador. “Han pasado algunos años he tenido experiencias buenas y malas, pero la intención y agradecimiento que tengo por este equipo está por delante de eso”, finalizó.

Ronald González llegará en sustitución del argentino Iván Franco Sopegno, el último equipo que dirigió fue el Uruguay de Coronado, que descendió en el futbol costarricense.

Este sábado los cremas recibirán a las 18:00 horas a Mictlán, en el estadio Doroteo Guamuche Flores, por la octava jornada del Torneo Clausura. Los cremas marchan en la última posición con cuatro unidades.

*Con información de Douglas Suruy