Carlos Ruiz lanza polémico mensaje en Twitter y enciende a la afición

El legendario jugador de la Selección Nacional Carlos “el Pescadito” Ruiz provocó reacciones encontradas entre la afición roja. Ruiz publicó un polémico mensaje en su cuenta de Twitter con relación a la noticia de la muerte de la mamá de Marco Pappa.

“Cuando ganar un partido es más importante que valorar a tus jugadores como personas, estás en el equipo equivocado”, fue el mensaje de Ruiz , dejando entrever la actitud del Club Municipal al no haberle dado a tiempo a Marco Pappa , la noticia de que su madre había sido hallado muerta.

Aunque no realizó un mensaje directo, es lo que los aficionados interpretaron. Algunos le dieron la razón y otros lo criticaron y le dijeron que “muerde la mano que le dio de comer”.

“Me doles Fish, no poder reventar al club que te dio de comer. Más cuando nos veniste a vender humo. Sos ídolo pero eso no se hace”, “Lo que queda claro es que al rojo le interesaban más los tres puntos que la situación que vivía su jugador”, “La familia pidió que fuera de esa forma, el problema realmente nace del amarillismo por “ganar” una exclusiva”, son algunos de los comentarios en Twitter.

@CR20Fish me doles fish, no podes reventar al club que te dio de comer. Mas cuando nos veniste a vender humo. Sos idolo pero eso no se hace.

