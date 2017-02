Löw critica al Dortmund tras agresión contra aficionados rivales

El seleccionador Joachim Löw se sumó este miércoles a las críticas en contra de Hans-Joachim Watzke, presidente del Borussia Dortmund, tras las declaraciones que hizo en contra del RB Leipzig.

Esto, después de que ultras del equipo local agredieran a aficionados rivales antes del partido entre ambos equipos, disputado en el Signal Iduna Park (1-0).

Watzke había calificado al RB Leipzig, fundado en 2009 por la marca de bebidas energéticas Red Bull, como “un equipo que juega al fútbol para vender latas de refresco“.

Según el periódico Bild, un total de 14 personas fueron hospitalizadas el sábado, entre ellas, mujeres y niños. Los aficionados visitantes fueron agredidos con huevos, piedras, latas y botellas.

Löw, campeón del mundo con la selección alemana en el Mundial de Brasil 2014, reprochó los comentarios del dirigente del Dortmund y lo llamó a ser “prudente”.

El RB Leipzig es “odiado” por seguidores de otros conjuntos de la Bundesliga, al considerarlo una “creación artificial“, sin historia ni tradición.

