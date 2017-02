Benzema ya tiene precio y podría poner rumbo a la Premier League

Aunque todavía faltan cerca de cuatro meses para el final de la actual temporada, los equipos comienzan a movilizar a sus efectivos para estudiar posibles refuerzos una vez que se abra el mercado de fichajes.

Tras superar la sanción de la FIFA, el Real Madrid es uno de esos clubes que podría tener un verano agitado. La marcha de futbolistas como Pepe, Fabio Coentrao, Danilo y James Rodríguez parece cantada, y a estas salidas habría que sumarles la de uno de una de las estrellas de Chamartín y miembro de la famosa “BBC”.

Se trata del francés Karim Benzema. El delantero galo no se encuentra fino de cara al gol y atraviesa uno de sus peores momentos desde que llegó a Madrid. Además, su divorcio con la grada del Bernabéu parece irreparable y es por ello que podría hacer maletas al final de la campaña.

No game but always training 💪 @realmadrid #HalaMadrid pic.twitter.com/EuexCQDQsB

