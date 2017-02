Guatemala se expone a un fuerte castigo

La Comisión Normalizadora de la Fedefut expresó su preocupación porque no existen acuerdos sobre cuándo se dará la lectura de aprobación del artículo 98 del decreto 76-97 de la Ley del Deporte, sin la cual, Guatemala corre riesgo de recibir un castigo más fuerte de parte de la FIFA.

Según el vicepresidente de la Comisión, Stuardo Ralón, si el Congreso no acelera el proceso y no se reforma la ley, los estatutos no pueden ser aprobados y Guatemala corre el riesgo de ser suspendida de forma total por la FIFA.

Ralón y Adela de Torrebiarte, presidenta de la Comisión, se reunieron ayer con los diputados Sandino Reyes y Julián Tesucún, pero no llegaron a ningún acuerdo, por lo que hoy se reunirán de nuevo en la Federación de Futbol. Por su lado, De Torrebiarte dijo que esperan llegar hoy a un consenso.