VIDEO. ¡Detalles! Señalado por la muerte de Liam Payne confiesa que ambos mantuvieron un encuentro íntimo

Exintegrante de One Direction.

La muerte de Liam Payne sigue dando de qué hablar. Y es que ahora uno de los acusados de venderle droga en el hotel donde cayó desde el tercer piso, Braian Nahuel Paiz, ofreció su primera declaración a los medios, dejando ver detalles clave del caso.

Según lo que relató el joven de 24 años, empleado de otro hotel en donde se hospedó Liam, fue él quien le dio los narcóticos, y que en realidad tuvo un momento a solas con el cantante de One Direction.

Liam Payne. Presunto distribuidor de drogas.

“En uno de esos momentos él se me acerca y me pide mi contacto. Yo le paso mi Instagram, y ahí él me envía un mensaje porque quería drogarse. Él ya estaba drogado, creo que se iba a un concierto”, relató Braian al periodista de “Telefe Noticias”, Guillermo Panizza.

Explicó que, cuando se quedaron de ver en el hotel, le mostró música inédita que iba a lanzar pronto. Luego se tomaron unos shots de whisky y hasta tuvieron un encuentro “íntimo”, aunque no dio detalles.

Cabe señalar que el nombre de Nahuel permanecía en anonimato, ya que la policía no había revelado la identidad de los acusados, pero el comunicador argentino afirmó que él es el señalado y pudo contactarlo para conocer su versión de los hechos.

Cuando el periodista le preguntó sobre el estado emocional de Payne, él respondió: “No lo vi mal, lo vi normal, bien. En ningún momento fue agresivo, me trató bien, fue re-dulce, me preguntaba si estaba bien”.

El joven no volvió a ver a Liam los días posteriores, pues tenía que seguir trabajando como mesero.