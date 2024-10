La desgarradora carta que Liam Payne le dejó a su novia

La muerte de Liam Payne sacudió a todos los fans y a la industria musical. Sin olvidar, que el exintegrante de la banda británica One Direction no solo era una estrella del pop, era un padre, hijo, hermano, amigo y novio de Kate Cassidy.

En los últimos días, varias celebridades se pronunciaron tras confirmarse la noticia; un día tardaron sus compañeros de One Direction en subir un comunicado y diferentes post mostrando sus sentimientos y condolencias a la familia; y los fans le han dedicado varios homenajes en diferentes puntos del mundo.

Hace algunas horas de este miércoles 23 de octubre, su pareja subió en su cuenta de Instagram un carrete de fotografías junto Liam y un texto que no ha dejado desconcertados a los seguidores de ambos.

Kate ha compartido varias fotografías junto al cantante. En ellas se le felices y compartiendo momentos únicos, en la nieve, en Disney, con su mascota. Pero lo que ha dejado helados a los usuarios es que Liam le dejó una carta a su novia y que el mismo artista le pidió que no abriera.

El post va acompañado de un texto que Cassidy no se imaginaba que tendría que escribir nunca: “Ni siquiera sé por dónde empezar. Mi corazón está destrozado de una forma que no puedo expresar con palabras. Me gustaría que pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, aunque ahora se sienta tan oscuro. Aportaste tanta felicidad a todo el mundo: a millones de fans, a tu familia, a tus amigos y, especialmente, a mí. Eres querido. Sí, eres, porque no puedo decir que eras, mi mejor amigo, el amor de mi vida, y todos los que te conocieron se sintieron igual de especiales”.

En estos momentos, es lógico que la influencer tenga los sentimientos a flor de piel y sienta un montón de cosas diferentes. “Me estoy aturdiendo por no saber cómo vivir en un mundo sin ti. Cómo vivir en un mundo sin ti a mi lado. Juntos volvimos a ser niños, siempre encontrando la alegría en lo más pequeño. Liam, tenías el alma más bondadosa y el espíritu más divertido. Siento como si hubiera perdido la mejor parte de mí misma. No puedo imaginar un día sin tu risa y tu amor. Trajiste tanta luz a mi vida”, ha añadido.

“Hace unas semanas, nos sentamos fuera en una hermosa tarde manifestando nuestras vidas juntos. Tengo tu nota cerca, aunque me dijiste que no la mirara, decía: ‘Kate y yo nos casaremos dentro de un año, juntos para siempre 444′. Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la manera que habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo dondequiera que vaya. Siempre tuya, Katelyn”, ha terminado el post.