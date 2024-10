Liam Payne discutió con su novia para que no lo dejara solo en Argentina

El cantante Liam Payne supuestamente “le rogó” a su novia Kate Cassidy para que no lo dejara solo en Argentina. La rogativa llegó al punto de una presunta discusión entre ambos, ya que la mujer estaba decidida a volver a Florida, y así lo hizo: se fue cuatro días antes de que él muriera por caer del tercer piso del hotel CasaSur, donde se hospedaban en Buenos Aires.

El ruego del cantante a su novio lo contó una amiga de su novia. New York Post reseñó que esta persona contó que “ Liam no quería que Kate se fuera de Argentina. Quería que se quedara. Ella dice que le rogó que se quedara. En realidad, fue un poco más acalorado de lo que piensas ”.

Kate estaba apresurada por volver a Estados Unidos, uno de sus motivos, era su perro. La diferencia entre la pareja fue porque se habían ido para un viaje planificado de cinco días, pero se extendió a dos semanas, por lo que ella quería irse.

“Él no sabía por qué lo dejaría, pero quería estar en casa con su perro. No le gustaba eso en absoluto. Estaba realmente de mal humor al respecto”, dijo la fuente, que agregó: “Ella había estado allí durante mucho tiempo y quería volver a casa, y él no le dio ninguna indicación de cuándo estaría listo para irse, así que tomó las cosas en sus propias manos y consiguió un boleto para irse a casa… Él estaba realmente descontento con eso. Se aseguró de que ella lo supiera”.

La misma informante contó que Kate Cassidy está “devastada” por la trágica muerte de su novio.

Liam Payne y sus últimos momentos

Se dice que horas antes de caer del tercer piso, Liam Payne, de 31 años, compartió con dos prostitutas, y que tuvo diferencias con una de ellas por el pago.

“ Ella (Kate) acaba de oír hablar de las prostitutas. Ella no sabía nada de eso y acaba de decir que tiene que entenderlo.. Eso obviamente es una gran traición para ella, y eso duele mucho. Ella no ha dejado de llorar. Está devastada. Ella no está bien ”, expuso la amiga de la novia de Liam Payne.

La informante reveló que la novia del cantante está recibiendo mucho apoyo por parte de sus seres queridos.

Kate Cassidy publicó este viernes unas palabras en su historia de Instagram, afirmando que “gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada de los últimos días me ha parecido real. Pido y oro para que me des la gracia y el espacio para navegar esto en privado. Liam, mi ángel. Eres todo. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Seguiré amándote por el resto de mi vida. Te amo Liam”.