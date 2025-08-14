Barcelona no puede fichar por el ‘Fair Play’

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en rueda de prensa en la gira asiática, en Corea del Sur

La temporada de fichajes se ha vuelto un auténtico desafío para el FC Barcelona. A pesar de los deseos del club y de sus aficionados, el equipo se encuentra con las manos atadas para inscribir nuevos jugadores debido a la estricta normativa del ‘Fair Play’ Financiero impuesta por La Liga.

Este control económico busca garantizar la sostenibilidad de los clubes y evitar que gasten más de lo que ingresan.

La principal causa del problema del Barcelona es su elevada masa salarial, que supera los límites establecidos por la patronal. Esto significa que los gastos del club, principalmente en sueldos de la plantilla, son mayores a sus ingresos.

Para poder fichar e inscribir a los nuevos futbolistas, el club necesita generar un espacio salarial, y para ello debe acogerse a la regla del 1:1, es decir, que por cada euro de ingresos se puede gastar otro en fichajes.

Entonces, ¿qué debe hacer el Barça para solucionar esta situación? Los expertos financieros y las noticias de medios como Marca y Mundo Deportivo señalan dos caminos claros: generar ingresos y reducir la masa salarial. La venta de jugadores es la vía más directa para generar ingresos, ya que permite al club obtener dinero en forma de traspasos y, al mismo tiempo, libera el espacio salarial de la ficha del futbolista vendido. Jugadores importantes de la plantilla actual pueden ser clave en este proceso.

Además, el club ha explorado otras opciones para generar ingresos extraordinarios, como la venta de activos o el uso de “palancas económicas”, aunque estas operaciones deben ser validadas por LaLiga para ser consideradas. El plan de tesorería del club también es analizado con lupa por el organismo, que no solo mira la situación actual, sino que también evalúa las previsiones para las próximas temporadas. En este sentido, es fundamental que el Barça presente un plan que demuestre que puede equilibrar sus cuentas a medio y largo plazo. La situación sigue siendo tensa, con el inicio de la temporada cerca y el club en una carrera contrarreloj para poder inscribir a sus nuevos futbolistas.