Buscan a taxistas piratas en sectores de zona 13 este miércoles

Las autoridades de seguridad pública desplegaron varios operativos en la zona 13 capitalina contra taxis piratas. (Foto: cortesía de la PNC a Publinews)

La Policía Nacional Civil (PNC) detalló a Publinews sobre varios operativos que realizan en la zona 13 capitalina contra taxis piratas o vehículos no autorizados.

De acuerdo con la institución, las diligencias iniciaron desde la madrugada de este miércoles 13 de agosto en conjunto con la Inspectoría General, Departamento de Tránsito de la PNC y la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda).

Aunque los operativos en busca de pilotos de taxis piratas iniciaron en la 4.ª calle y 15.ª avenida de la zona 13, se han extendido a varios sectores.

De momento no han sido reportadas capturas. Los operativos siguen en desarrollo.