Donnarumma se despide del PSG

El futuro de Gianluigi Donnarumma en el Paris Saint-Germain parece estar llegando a su fin. Las recientes declaraciones del entrenador Luis Enrique y un emotivo comunicado del portero italiano han encendido las alarmas en el mundo del fútbol, sugiriendo una despedida inminente.

PUBLICIDAD

En una conferencia de prensa, el técnico español, Luis Enrique, fue claro y contundente al hablar sobre la ausencia de Donnarumma en la Supercopa de Europa. “Lo de Donnarumma es decisión 100% mía, quiero otro estilo de portero”, declaró. Con estas palabras, el entrenador español dejó en claro que su decisión no tiene que ver con el rendimiento del jugador, sino con una cuestión de estilo de juego.

Donnarumma saliendo lesionado de un partido. Foto: Instagram

El estilo de juego de Luis Enrique se basa en la posesión del balón y una salida limpia desde la defensa. Para lograr esto, necesita un portero que sea un experto con los pies y tenga una visión de juego amplia, características que, al parecer, no ve completamente reflejadas en Donnarumma.

Por su parte, el portero italiano, a través de sus redes sociales, publicó un mensaje de agradecimiento a los aficionados y al club, lo que muchos han interpretado como una carta de despedida. Este comunicado, sumado a las palabras de Luis Enrique, apunta a un final inevitable en la relación entre Donnarumma y el PSG.