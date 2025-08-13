¡Orgullo nacional! Lester Martínez en la histórica cartelera de Canelo Álvarez

El boxeo guatemalteco vivirá un momento histórico el próximo 13 de septiembre, cuando el pugilista Lester Martínez suba al ring en una de las carteleras más importantes del año.

El deportista petenero formará parte del evento estelar que tendrá como plato principal el enfrentamiento entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el estadounidense Terence Crawford, en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

En este gran escenario, Martínez se medirá en una pelea de peso supermediano al también invicto Christian Mbilli. El guatemalteco, de 29 años, llega a la pelea con un récord perfecto de 19 victorias, 16 de ellas por la vía del nocaut. Por su parte, Mbilli, de origen camerunés y radicado en Canadá, cuenta con un impresionante registro de 29-0, con 24 nocauts.

Este duelo, considerado uno de los más exigentes en la carrera de Martínez, será la antesala del combate principal y una oportunidad para que el guatemalteco demuestre su talento ante millones de espectadores.

La noticia ha generado gran expectativa, ya que la pelea de “Canelo” Álvarez es uno de los eventos más esperados del boxeo a nivel mundial. La presencia de Lester Martínez en esta cartelera es un reconocimiento a su trayectoria y un paso importante para consolidarse en la élite del boxeo profesional.