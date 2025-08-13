Antigua G.F.C. y Plaza Amador, un duelo clave en la Copa Centroamericana

Antigua G.F.C. se prepara para un enfrentamiento crucial contra el Plaza Amador de Panamá en el marco de la Copa Centroamericana. Este partido, programado para hoy martes a las 8:00 p.m., es vital para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos.

Los “Panza Verde” llegan a este encuentro con la presión de obtener un buen resultado en casa, que les permite seguir en el primer lugar del grupo . Si bien el rendimiento del equipo en la Liga Nacional ha sido destacado, en el ámbito internacional, cada partido es una historia diferente. El apoyo de la afición en el Estadio Pensativo será un factor determinante.

Por su parte, el Plaza Amador llega con la intención de demostrar su fortaleza fuera de casa. El equipo panameño buscará sumar puntos importantes que le permitan arrebatar el primer lugar , al equipo panza verde.

El partido promete ser un choque de estilos y estrategias. Ambos clubes cuentan con jugadores de calidad y un cuerpo técnico que buscará explotar las debilidades del rival.

Una victoria de Antigua, le daría altas posibilidades de estar en la siguiente ronda.

Grupo A

Antigua GFC (GUA) – 4 pts. – +3 DG – 2 pj Plaza Amador (PAN) – 3 pts. – +1 DG – 1 pj Liga Deportiva Alajuelense (CRC) – 3 pts. – 0 DG – 2 pj Alianza (SLV) – 1 pts. – 0 DG – 1 pj Managua (NIC) – 0 pts. – -4 DG – 2 pj

Para los aficionados interesados en adquirir sus entradas, se pueden comprar en línea a través de la página oficial de boletos del club.