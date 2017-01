La leyenda argentina Diego Maradona mostró su molestia porque Lionel Messi y el resto de los jugadores del Barcelona que estaban nominados en la premiación de la FIFA, no se presentaron a la gala donde Cristiano Ronaldo se llevó el máximo galardón "The Best".

Messi, Luis Suárez, Andrés Iniesta y Gerard Piqué fueron nominados a formar parte del once ideal del año, y "la Pulga" también al premio "The Best", que al final ganó su archirrival Cristiano Ronaldo, sin embargo se ausentaron, al parecer para guardar energías para el partido ante el Athletic de Bilbao por la Copa del Rey este miércoles.