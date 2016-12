Jana publicó en su cuenta de Instagram el video donde se les ve con sus acompañantes, realizando el reto viral al que se han sumado cientos de deportistas y celebridades alrededor del mundo. "Actores de primera", dijo Jana junto con la filmación.

Diego Maradona aprovechó además para hablar de la partida de Carlos Tévez del Boca Juniors. "Como jugador me parece fantástico el pase de Tévez a China, pero como hincha de Boca, no, porque lo perdemos y porque no hay reemplazante para Carlitos",, expresó el astro.

Youtube Foto:

Maradona insistió además que si Tévez eligió China "hay que olvidarse de que juegue en la Selección", y que "ése es el problema de la transferencia. Cuándo Tévez bajó el nivel en Boca, nadie se acordó que él podía haber elegido ir a la Juventus, por ejemplo", recordó Diego en una entrevista con "Radio Rivadavia".

Tévez recibió una gran oferta del Shanghai Shenhua para jugar en el futbol chino, sin embargo no ha hecho oficial ninguna postura, si se va, se queda en el Boca Juniors o se retira del futbol.