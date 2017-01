CR7 recibió este lunes en Zúrich, Suiza, el premio "The Best" el nuevo galardón con el que la FIFA designa al mejor jugador del año, algo que no sorprendió pero que puso a Ronaldo en lo más alto de su carrera después de haber recibido su cuarto Balón de Oro , y haber logrado en 2016 la Eurocopa con Portugal, la Champions con el Real Madrid y el Mundial de Clubes.

"Le deseo a 2017 que la gente tenga más cabeza, que todos la tengan", expresó el cuádruple Balón de Oro cuando se le preguntó sobre Gerard Piqué durante la entrevista.

Sin embargo Piqué no fue el único en mención, el portugués también se refirió a la ausencia de los demás jugadores del Barcelona que no estuvieron en la gala "The Best". "Se trata de un partido importante el miércoles y lo entiendo, aunque me hubiera gustado que estuvieran", expresó Cristiano, al mismo tiempo que agradeció la presencia de Antoine Griezmann, uno de los tres finalistas.