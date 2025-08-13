Virales

Ricardo Arjona se reúne con antiguos compañeros de la Usac

¿Te imaginas haber sido compañero de Ricardo Arjona? Así se vivió este nostálgico momento.

Así fue el reencuentro de Ricardo Arjona con algunos compañeros de la universidad. Foto: @arjona_cuba
Por Ilsie Rebolorio

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, se reencontró con algunos compañeros de la universidad en medio del famoso restaurante Portal, ubicado en el Centro Histórico zona 1 Guatemala, que fue escenario perfecto de la nostálgica reunión.

¡Del aula al escenario!

Hace unos días, un grupo de excompañeros universitarios se reencontró tras varios años. Entre risas y recuerdos, la gran sorpresa fue la presencia de un viejo amigo que hoy llena estadios en cuestión de horas: Ricardo Arjona.

El icónico cantautor guatemalteco compartió anécdotas con quienes alguna vez fueron sus compañeros de clase, entre ellos el reconocido locutor Pepín de León. Sí, ¡Arjona y Pepín estudiaron juntos!

Pepin de León y Ricardo Arjona. Foto: @arjona_cuba

Ahora, años después, Pepín se prepara para asistir a uno de los esperados conciertos de Arjona en Guatemala, donde sin duda las emociones estarán a flor de piel.

Pepin de León y Ricardo Arjona. Foto: @arjona_cuba

