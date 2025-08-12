Ricardo Arjona regala boletos a familia guatemalteca que le dedicó una canción

“Fueron la voz de todos los que no conseguimos”, expresan varios internautas al disfrutar de la pieza musical que debutaron esta familia guatemalteca.

PUBLICIDAD

Oficialmente, se anunció que se abrieron nuevas fechas para su show Residencia Guatemala, para que la mayoría de fanáticos pudieran asistir a su esperado evento que se llevaría a cabo en el Teatro Miguel Ángel Asturias. En solo cuestión de horas, Arjona agotó todas las entradas para los nuevos shows en noviembre que brindaría en Guatemala.

Así fue el momento

El usuario de TikTok Ana Virginia, solicitó apoyo en la plataforma para que este video llegará a los ojos del mismísimo Ricardo Arjona, ya que su hermana y su sobrino son puros fanáticos del cantautor guatemalteco, esperando que la canción que habían compuesto fuera una esperanza para poder asistir, ya que al estar esperando varias horas para obtener boletos en línea no pudieron obtenerlas, este sería el primer concierto que vivirían en su vida.

¡Sé logro!

Tras la difusión del video se logró un contacto directo con el artista, logrando boletos únicos para asistir al show de Residencia Guatemala.

Mira:

Lee: Promotora alerta sobre estafas por concierto de Ricardo Arjona en Guatemala