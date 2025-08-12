Tendencias

Música, moda y platillos únicos en “Tacones Rojos”: Una fiesta exclusiva para mujeres en Guatemala

Si deseas una dosis de diversión femenina, este evento único es para ti.

"Tacones Rojos", evento musical solo para mujeres. Foto: @taconesrojosmusica/Ilustrativa Freepik
Por Ilsie Rebolorio

¿Buscas una noche para reír, disfrutar con amigas, bailar con el alma y cantar a todo pulmón? ¡Entonces esta es tu oportunidad! Vive una experiencia única en la octava edición de esta increíble noche hecha especialmente para chicas.

¡Diversión garantizada de principio a fin! En este espacio único encontrarás melodías encantadoras, además el lugar cuenta con platillos deliciosos para que puedas degustar.

Lleva tu mejor outfit, en el siguiente perfil podrás obtener tus boletos: @vivelo.online

Horario: Agosto 29 a las 8:30 pm

Lugar: Restaurante y Centro Cultural TrovaJazz, Zona 4

