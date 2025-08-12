Música, moda y platillos únicos en “Tacones Rojos”: Una fiesta exclusiva para mujeres en Guatemala

¿Buscas una noche para reír, disfrutar con amigas, bailar con el alma y cantar a todo pulmón? ¡Entonces esta es tu oportunidad! Vive una experiencia única en la octava edición de esta increíble noche hecha especialmente para chicas.
¡Diversión garantizada de principio a fin! En este espacio único encontrarás melodías encantadoras, además el lugar cuenta con platillos deliciosos para que puedas degustar.
Lleva tu mejor outfit, en el siguiente perfil podrás obtener tus boletos: @vivelo.online
Horario: Agosto 29 a las 8:30 pm
Lugar: Restaurante y Centro Cultural TrovaJazz, Zona 4
