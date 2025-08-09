¡No te lo pierdas! Un mágico baile de gala al estilo Bridgerton llega a Guatemala

El éxito de “Bridgerton” ha dejado a muchos espectadores buscando más dramas de época con romance, intriga y elegancia e incluso vivir un momento como ellos. Afortunadamente, se encuentra una actividad inspirada a la exitosa serie de Netflix que no debes perderte.

Regresa el evento más elegante del año: "La Mascarada" celebra su segunda edición con un deslumbrante baile de gala inspirado en el mundo de Bridgerton.

¿Cuándo? 16 de agosto

Hora: 7:00PM

Dirección: Kilometro 12.5 CA a El Salvador, Santa Rosalía, La Laguna

Vestimenta: Dresscode/ formal

¡Recuerda! Lleva tu antifaz para la experiencia completa.

Prepárate para una noche de encanto, elegancia y romanticismo al estilo de la alta sociedad del siglo XIX. ¡No te lo pierdas! Compra tus entradas en el siguiente enlace y sé parte de esta experiencia única.

Sobre la noche de gala

Una noche inolvidable de poesía en vivo, coctelería temática, música que evoluciona desde valses clásicos hasta ritmos modernos, y una pista de baile para perderse entre luces y máscaras. Habrá intervención artística, ambientación inmersiva, fotografía y alfombra roja. ¿Qué esperas?