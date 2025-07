Ricardo Arjona anuncia que su nueva gira mundial iniciará en Guatemala

“Estuve pensando en lo que me dijeron del teatro de Madrid, el de París y le di tantas vueltas a todo. A mí, el teatro que más me gusta, el que más me gusta de todos, es el Miguel Ángel Asturias, el de mi país”, expresó el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona en un video publicado en sus redes sociales.

Con ello, confirmó que su próxima gira mundial, en la que promocionará su más reciente álbum, “Seco”, arrancará este año en Guatemala, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, también conocido como el Teatro Nacional, donde se encuentra la Gran Sala Efraín Recinos.

“Donde todo empezó. Residencia… Guatemala 2025. Lo que el SECO no dijo”, fueron las palabras que escribió Arjona.

¿Nuevo álbum?

Hace unos días, el viernes pasado, el cantante explicó el nombre de su nueva gira y de su próximo álbum en un video publicado en sus redes sociales. En la grabación, contó que su primera idea era titular el tour “El mundo un cabaret”, pero finalmente optó por un nombre más personal y significativo: “Lo que el Seco no dijo”, una frase que refleja todo lo que aún le queda por expresar.

Además, reflexionó sobre las convenciones sociales y lo que se espera decir en ciertos círculos. “Hay mucha gente que se adapta a lo que supuestamente es cool decir. Yo ya no quiero ser cool, ya no tengo edad para eso. Yo quiero soltarlo todo”, expresó.

Además, afirmó que es muy probable que este mismo año lance un nuevo álbum con el mismo nombre del tour, “Lo que el Seco no dijo”.

