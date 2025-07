Ricardo Arjona anuncia gira y nuevo disco musical

Aún no se han confirmado las fechas ni los países para el próximo tour de Ricardo Arjona, pero el cantante adelantó que la gira podría llevarse a cabo en 2026, con un repertorio que incluiría sus canciones más exitosas.

Tras su estreno del álbum “Seco” en 2024, marcó una nueva era musical y profesional para Arjona, ya que desea presentar una perspectiva diferente a la vida a sus fanáticos.

La sorpresa de Ricardo Arjona

El cantante notificó a sus seguidores el nombre de su nueva gira mediante un video publicado en sus redes sociales. En la grabación, el cantautor guatemalteco contó que su primera idea era titular el tour El mundo un cabaret, pero finalmente optó por un nombre más personal y significativo: Lo que el Seco no dijo, una frase que refleja todo lo que aún le queda por expresar.

En el mismo video, Arjona reflexionó sobre las convenciones sociales y lo que se espera decir en ciertos círculos. “Hay mucha gente que se adapta a lo que supuestamente es cool decir. Yo ya no quiero ser cool, ya no tengo edad para eso. Yo quiero soltarlo todo”, confesó con sinceridad.

Además, el artista dejó caer una gran noticia: es muy probable que este mismo año lance un nuevo álbum con el mismo nombre del tour, Lo que el Seco no dijo, una primicia que hasta ahora no había compartido con el público. Así, Arjona no solo encendió la emoción de sus fans con la gira, sino también con la promesa de nueva música en el horizonte.

