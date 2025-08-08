El correo que nunca debes abrir si usas Microsoft

Este correo no debes abrir para evitar ser víctima de un robo cibernético.

Recientemente, se ha detectado un aumento en los ataques de phishing contra cuentas Microsoft, con correos electrónicos que parecen auténticos y logran engañar con facilidad.

Estos estafadores aprovechan la oportunidad de utilizar técnicas como “link wrapping”, se trata de un conjunto de enlaces maliciosos para que los usuarios caigan en la trampa y así robar su cuenta de Microsoft.

“Ataques sofisticados”

Investigadores de Cloudflare han emitido una alerta pública sobre el aumento de estos ataques sofisticados, subrayando la importancia de extremar precauciones, especialmente en entornos corporativos y educativos que dependen de plataformas como Microsoft 365 y Teams.

¿Cómo detectar un ciberataque?

Su plan es pasarse por bancos y empresas reconocidas, replican el mismo diseño y dinámica de comunicación para lograr la confianza con el usuario y así pueda caer rápidamente.

Cuando la persona hace clic, es redirigida por una cadena de enlaces disfrazados, que pasan por servicios legítimos y hacen que todo parezca seguro. Al final de este recorrido, el usuario llega a una página falsa que imita la pantalla de inicio de sesión de Microsoft 365.

El objetivo es claro: engañar a la víctima para que ingrese sus credenciales, las cuales son robadas y luego utilizadas para acceder a información personal, correos, archivos e incluso datos financieros.

