Del papel a la pantalla: libros que se convertirán en películas y series muy pronto

Estos son los libros que pronto serán adaptados en películas y series.

El cine y la televisión muchas veces van de la mano con la literatura. Distintas obras han inspirado numerosas producciones, llegando incluso a catapultarse a la fama a través de la pantalla, generando aún un mayor impacto que con solo los libros.

Varios catálogos streaming e incluso productoras desean lanzar sus mejores series y cintas basadas en libros, que además son ideales para maratonear y ganarse a los fieles fanáticos del libro. A continuación, te contamos cuáles son:

La hipótesis del amor - Película

Libro "La Hipótesis del amor". Crédito: Sensacine

Los siete maridos de Evelyn Hugo - Película

Libro "Los siete maridos de Evelyn Hugo". Crédito: Sensacine

I´m glad my mom died - Serie

"I´m glad my mom died". Adaptaciones de libros que pronto saldrán en películas y series. Crédito: Sensacine Latam

Verity - Película

Verity una próxima adaptación para una película. Crédito: Sensacine latam

“Sunrise on the Reaping” - Película

Sunrise on the Reaping. Foto: Sensacine Latam

Every summer after - Serie

Libro "Every Summer After". Crédito: Sensacine

We meet on vacation - Película

Libro "We meet on vacation". Crédito: Sensacine

The map that leads to you - Película

Libro: The map that leads to you. Crédito: Sensacine

Fourth Wing - Serie