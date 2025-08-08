Del papel a la pantalla: libros que se convertirán en películas y series muy pronto

El cine y la televisión muchas veces van de la mano con la literatura. Distintas obras han inspirado numerosas producciones, llegando incluso a catapultarse a la fama a través de la pantalla, generando aún un mayor impacto que con solo los libros.
Varios catálogos streaming e incluso productoras desean lanzar sus mejores series y cintas basadas en libros, que además son ideales para maratonear y ganarse a los fieles fanáticos del libro. A continuación, te contamos cuáles son:
La hipótesis del amor - Película
Los siete maridos de Evelyn Hugo - Película
I´m glad my mom died - Serie
Verity - Película
“Sunrise on the Reaping” - Película
Every summer after - Serie
We meet on vacation - Película
