Alcalde Siero pide retirar unidades con más de 25 años de antigüedad

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, advierte sobre más sanciones para pilotos que circulan por ese municipio. Foto: Municipalidad de Santa Catarina Pinula.

Al referirse al caso de dos buses extraurbanos que fueron sancionados recientemente, por exceder los límites de velocidad en el municipio de Santa Catarina Pinula, el jefe edil informó que las unidades fueron retiradas y se solicitó a la Dirección General de Tránsito (DGT), que les retire las licencias de manera definitiva.

“Muchos de ustedes me han estado escribiendo preguntando qué pasó con los pilotos de las camionetas extraurbanas que les retiramos las unidades por estar conduciendo como animales”, refirió el alcalde en sus redes sociales.

En ese sentido, destacó que los dos buses pusieron en riesgo la vida de los vecinos, manejando con imprudencia y violando todas la leyes de tránsito, por lo que ambos fueron sancionados y sus buses permanecen en el predio municipal hasta que solucionen su situación legal.

“No vamos a permitir que sigan conduciendo como se les da la gana, no mientras que hayan vidas en juego, las de los pasajeros, peatones y automovilistas que transitan por el sector”, señaló.

Además, solicitó a los transportistas que capaciten y supervisen a los conductores, para que no permitan que conduzcan en estado de ebriedad o a alta velocidad. “Aténganse a las sanciones municipales, vamos a poner, órden en sus empresas y eduquen a sus pilotos, si quieren circular por Santa Catarina Pinula”, agregó.

Exige retirar buses antiguos

Asimismo, el jefe edil exigió eliminar de reglamento circulación de buses con más de 25 años de antigüedad.

“Mientras nosotros anunciamos medidas más drásticas para controlar los abusos de los choferes de transporte extraurbano, el Ejecutivo sale con esto: ahora podrán circular autobuses con más de 25 años de antigüedad”, refirió el jefe edil.

Destacó que los buses más viejos son los que generan contaminación y accidentes.

Esto luego que el Ejecutivo derogó la restricción que impedía la circulación de autobuses extraurbanos con más de 25 años de antigüedad, medida que impacta a más del 45 por ciento del parque vehicular registrado.

A partir de ahora, estas unidades podrán operar siempre que cuenten con una certificación mecánica periódica cada cinco años.

