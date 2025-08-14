Congreso no aprueba iniciativa de ley para nacionalizar a dos futbolistas de la selección

El entrenador de la Selección, impulsó la iniciativa que permitiría nacionalizar a los jugadores Cristian “Cheka” Hernández y José Corena. Foto: Archivo.

Luego de una larga sesión en el Congreso de la República y de haber aprobado de urgencia nacional la creación del Día de la Biblia, los diputados no dieron luz verde a la iniciativa de ley para nacionalizar a dos futbolistas de la selección.

Luis Fernando Tena, entrenador de la Selección, impulsó la iniciativa que permitiría que los jugadores Cristian “Cheka” Hernández y José Corena, pudieran optar a la nacionalización guatemalteca, de cara a las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Según el diputado independiente David Illescas, la iniciativa presentada, no logró los votos necesarios para su aprobación, pese a las reiteradas solicitudes del profesor Tena.

Fútbol. Los futbolistas José Corena y Cristian “Cheka” Hernández, forman parte de Comunicaciones y Municipal, respectivamente.

El atacante argentino Cheka Hernández, que actualmente milita para Municipal y el volante José Corena del Club Comunicaciones, llevan más de seis años en el fútbol guatemalteco y debido a su rendimiento, Tena deseaba integrarlos al equipo, en la antesala de la eliminatoria mundialista.

Recientemente, el presidente Bernardo Arévalo, también expresó su deseo de apoyar la aprobación de la referida iniciativa.

