Jimmy Morales sale del país un día después de que jueza ordenara investigación en su contra

El exmandatario salió del país tras la orden de una investigación en su contra. (Foto: Diego Morales/X)

Una fotografía publicada este miércoles 13 de agosto en redes sociales muestra al expresidente de Guatemala, Jimmy Morales en un vuelo comercial, un día después de que una juez ordenara su investigación por el caso Hogar Seguro.

PUBLICIDAD

El usuario de X, Diego Morales compartió la fotografía donde asegura que el exmandatario se dirige a Panamá, sin embargo, las autoridades migratorias no ofrecieron detalles de su registro migratorio.

Una fuente oficial confirmó a Publinews que el exmandatario efectivamente salió del país este miércoles.

La imagen

En la imágen se observa a Morales con un aspecto relajado, sonriente y con el cabello canoso. El usuario aseguró que va rumbo a Panamá.

Jimmy Morales. El usuario compartió la imágen en su cuenta de X, antes Twitter. (Foto: captura de pantalla)

La imagen se viralizó un día después de que la jueza Ingrid Cifuentes, del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, ordenara al Ministerio Público (MP) abrir una investigación formal contra Morales por su presunta participación en la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

La difusión de la imagen ha generado una serie de cuestionamientos y comentarios en redes debido a los especulación sobre una posible salida del país para evitar algún procedimiento legal.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, no hay declaración por parte de Morales, quien en su página oficial de Facebook se encuentra inactivo desde abril pasado.

FB Jimmy Morales. El exgobernante no ha publicado nada desde abril del 2025. (Foto: captura de pantalla)

El exmandatario ahora, tras el pedido de la juez, puede ser incluido en una investigación tras haber sido mencionado en por lo menos seis ocasiones durante el juicio por testigos clave. Es la primera vez que un tribunal ordena investigar a un expresidente en este caso.