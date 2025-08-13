Jueza ordena investigar a Jimmy Morales por el caso Hogar Seguro

La jueza Ingrid Cifuentes, del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, ordenó al Ministerio Público (MP) iniciar una investigación contra el expresidente Jimmy Morales por su posible participación en los hechos que derivaron en la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ocurrida el 8 de marzo de 2017 y que dejó como saldo la muerte de 41 niñas.

La orden se dio este martes 12 de agosto durante la lectura de la sentencia contra algunos señalados en el proceso.

En un video publicado por eP_investiga, se escucha lo ordenado por la togada.

📝 Veredicto

El tribunal declaró culpables, por el delito de maltrato contra personas menores de edad, a:

Luis Armando Pérez Borja , ex subcomisario de la PNC

, ex subcomisario de la PNC Carlos Rodas , exsecretario de Bienestar Social

, exsecretario de Bienestar Social Brenda Chamán , exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato

, exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato Santos Torres , exdirector del Hogar Seguro

, exdirector del Hogar Seguro Lucinda Marroquín, ex subinspectora de la PNC

Las penas van desde los 6 hasta los 20 años de prisión.

Asimismo, Harold Flores fue declarado inocente por falta de pruebas.

La jueza Cifuentes también ordenó que se investigue a Carlos Beltetón, quien dijo dos versiones sobre su cargo durante el suceso.

La juzgadora durante la audiencia relató parte de los hechos durante el veredicto que se desarrolla este martes.