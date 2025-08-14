Guatemala se une a otros países donde se celebra el Día de la Biblia

Guatemala ya tiene establecido el Día Nacional de la Biblia luego de la aprobación del Decreto 5-2025 por los diputados en el Congreso. La sorpresiva decisión fue por urgencia y quedó establecido el primer sábado de agosto para la celebración.

PUBLICIDAD

Biblia.

Pero en ¿qué otros países ya está establecido el Día de la Biblia? En América, el Día de la Biblia se celebra en diferentes fechas y países. Acá los detalles:

Honduras

Los hondureños celebran el Día Nacional de la Biblia el último domingo de septiembre, gracias a un decreto legislativo. La celebración busca promover la lectura y estudio de la Biblia, considerando su impacto en la vida de las personas.

República Dominicana

El Día Nacional de la Biblia se celebra cada 27 de septiembre. La fecha fue establecida por la Ley 204-84. El día se enmarca dentro del “mes de la Biblia”, donde se realizan diversas actividades religiosas y culturales en torno a este libro sagrado, en la isla.

Colombia y Venezuela

Otros países como Colombia y Venezuela celebran el “mes de la Biblia” sin que esté establecido en alguna ley. Lo hacen en septiembre los venezolanos y octubre los colombianos con diversas actividades para promover la lectura y reflexión sobre las escrituras.

Las críticas: