Diputados aprueban de urgencia nacional el Día Nacional de la Biblia

Durante la presentación oficial de la propuesta también participaron pastores de distintas iglesias cristianas. Foto: Congreso

En sesión plenaria, los diputados del Congreso aprobaron de urgencia nacional y en único debate, que el primer sábado del mes de agosto de cada año se celebre el Día Nacional de la Biblia.

El decreto bajo el número 5-2025 fue propuesto por el bloque “Vamos” en conjunto con la Alianza Evangélica de Guatemala.

Durante la sesión, el diputado Napoleón Rojas del partido Vamos solicitó pasar de urgencia nacional para aprobar la iniciativa que establece conmemorar el del Día de la Biblia.

Tras ponerlo en votación, la moción recibió 114 votos.