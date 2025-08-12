Reportan más de 40 mil movimientos migratorios de salvadoreños durante “Fiestas Agostinas”

Los principales movimientos migratorios de salvadoreños se reportaron en las delegaciones fronterizas con El Salvador y el Aeropuerto Internacional La Aurora. Foto: IGM.

Según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), durante los días 1, 2 y 3 de agosto, se registraron 46 mil 063 movimientos migratorios de salvadoreños hacia y desde Guatemala, en el marco de las tradicionales “Fiestas Agostinas”.

Por medio de un comunicado la institución informó que en total se contabilizaron 31 mil 054 ingresos y 15 mil 9 egresos, principalmente en las delegaciones fronterizas con El Salvador y en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

En ese sentido, destaca que la delegación de Valle Nuevo fue la más transitada, con 20 mil 572 registros, equivalente al 45 por ciento del total.

Ingresos por delegaciones

Seguidamente, se ubicaron las delegaciones de Pedro de Alvarado con 8 mil 829; San Cristóbal con 7 mil 979; Nueva Anguiatú con 7 mil 904; y el Aeropuerto La Aurora con 779.

Por otra parte destaca que el perfil de los viajeros reportó una participación equilibrada por género:

Hombres: 22 mil 868 movimientos

Mujeres: 23 mil 195 movimientos

Ingresos por turismo

De acuerdo con el IGM, el motivo principal de ingreso de los ciudadanos salvadoreños fue el turismo, representando el 99 por ciento con 31 mil 063 registros. Otros motivos se atribuyeron a residencia, 6; estudios; 4 y negocios, 1.

Asimismo, la distribución diaria del flujo migratorio fue la siguiente:

1 de agosto: 12 mil 750 movimientos

2 de agosto: 16 mil 558 movimientos

3 de agosto: 16mil 755 movimientos

Finalmente, la entidad atribuye la alta movilidad asociada al inicio del período festivo salvadoreño, así como la confianza en los controles fronterizos implementados por las autoridades guatemaltecas.

