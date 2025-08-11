Guatemala cuenta con 2 mil 699 nutricionistas colegiados, según la secretaría de alimentación

Hoy se celebra el Día del Nutricionista, con el llamado a los guatemaltecos para seguir una alimentación balanceada. Foto: Stanley Herrarte/PUBLINEWS.

Una alimentación saludable permite al ser humano gozar de buena salud, pero también previene una serie de enfermedades, por lo que es importante acudir a los expertos en nutrición para seguir sus indicaciones, señala la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan).

En el marco del Día del Nutricionista, autoridades de esa institución, señalan también que en Guatemala se cuenta con un total de 2 mil 699 nutricionistas colegiados.

Dieta balanceada para evitar enfermedades

Según la Sesan, una dieta equilibrada, variada y adaptada a las necesidades individuales, puede prevenir diferentes enfermedades cardíacas, renales, diabetes tipo 2, obesidad, algunos tipos de cáncer y enfermedades relacionadas con la presión arterial alta, entre otras.

Además, sugirió a los guatemaltecos incluir el consumo de alimentos frescos, naturales y de temporada, priorizando frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, y moderando el consumo de grasas, azúcares y sodio.

Asimismo hizo énfasis en no realizar dietas que no sean debidamente recetadas por un nutricionista colegiado.

También a comer con equilibrio y variedad, tomar bastante agua y evitar al máximo los alimentos ultraprocesados altos en grasas, azúcares y sodio.

