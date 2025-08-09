Emboscan y asesinan a catedrático de la Usac de Petén tras salir de dar clases

El catedrático universitario de Petén fue emboscado y asesinado la noche del jueves 7 de agosto. (Foto: cortesía a Publinews)

Roberto Hernández, de 36 años, fue asesinado la noche del jueves 7 de agosto luego de salir de impartir clases en el Centro Universitario de Petén (Cudep) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

PUBLICIDAD

Según información preliminar proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC) a Publinews, la víctima se dirigía a su vivienda cuando fue emboscado frente al cementerio de la localidad, a pocos metros del Cudep.

Foto: redes sociales.

Desconocidos le dispararon en varias ocasiones mientras conducía su vehículo tipo picop, donde falleció.

Además de su labor como docente, Hernández también tuvo experiencia en el sector público, ya que en el pasado trabajó en la Municipalidad de San Benito.

La escena del crimen fue acordonada por agentes de la PNC y personal del Ministerio Público (MP) para iniciar con las investigaciones.

En imágenes difundidas por medios locales se observa el lugar resguardado por las autoridades.

Hasta el momento no se ha dado a conocer una hipótesis oficial sobre el ataque.

PUBLICIDAD

Foto: cortesía a Publinews.