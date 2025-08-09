Accidente de microbús y tráiler deja 2 muertos y 6 heridos este viernes en Villa Canales

La PMT de la localidad confirmó el hecho y las rutas bloqueadas. (Foto: PMT)

Un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 33 de la ruta hacia Santa Elena Barillas mantiene completamente bloqueados ambos carriles.

De acuerdo con los Bomberos, el percance dejó como saldo dos personas fallecidas y 6 heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales. Las autoridades indicaron que las vías permanecerán cerradas por tiempo indefinido, mientras el Ministerio Público realiza los protocolos correspondientes en el lugar.

Posteriormente, se llevará a cabo la remoción de los vehículos involucrados, proceso que podría extenderse por varias horas.

Rutas alternas

La PMT de Villa Canales recomendó a los conductores utilizar la carretera a El Salvador como vía alterna para dirigirse a Villa Canales, Ciudad Capital o Santa Elena Barillas.

El ingreso puede realizarse en el kilómetro 25.5, conocido como La Cuchilla; sin embargo, debido a las circunstancias, se prevé fuerte congestionamiento en el área.

Como segunda opción, los automovilistas pueden ingresar algunos kilómetros más adelante por la entrada de La Concha, ruta que conduce a El Jocotillo.