El “Centro Cultural Miguel Ángel Asturias” reabre sus puertas con el inicio del Festival de Junio

En un acto lleno de emotividad, el Ministerio de Cultura y Deportes celebró la reapertura del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (CCMAA), que retoma su papel protagónico en la escena artística nacional con el inicio del “Festival de Junio”, en su vigésima edición.

PUBLICIDAD

Del 10 de agosto al 30 de septiembre se vivirá increíbles producciones por el Festival de Junio, en distintos espacios del Centro Cultural “Miguel Ángel Asturias”.

Se parte de esta fiesta cultural que transforma los escenarios en un punto de encuentro para el talento, la expresión y la emoción.

¿Cómo obtener entradas? Estarán a la venta a partir del 7 de agosto. Puedes comprarlas en línea y ver la cartelera completa haciendo clic aquí.

Festival de Junio Foto: Ministerio de Cultura y Deportes

El festival se realizará en estas fechas debido a las recientes intervenciones técnicas en el Centro Cultural.

PUBLICIDAD

El renacer de este emblemático espacio

La ceremonia fue presentada por la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, junto al viceministro de Cultura, Rodrigo Carrillo, quienes destacaron la importancia de este ícono cultural para el país.

Para este 2025, el Festival de Junio tendrá 32 actividades y reunirá a más de 300 artistas en una programación vibrante que incluye música, danza, teatro, cine y artes visuales.

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Foto: Publinews

Lee: ¿Adiós a Disney World? Sorprenden con la suspensión temporal del parque más emblemático