¿Adiós a Disney World? Sorprenden con la suspensión temporal del parque más emblemático

¡Atención viajeros! Uno de los parques más famosos de Disney en Florida tendrá un horario especial por un evento privado en los próximos meses.
Magic Kingdom, el parque más popular de Disney en Orlando, cerrará antes de lo normal el próximo martes 21 de octubre por una actividad privada.
¿Adiós a Disney World?
Será un cierre anticipado no se debe a remodelaciones ni trabajos de mantenimiento. De acuerdo con medios especializados como WDW Magic, la razón es la celebración del Gartner IT Symposium/Xpo, una destacada conferencia tecnológica que ha reservado el parque para un evento privado que se llevará a cabo entre las 20:00 y las 23:00 horas.
“No habrá reembolsos”
Es importante aclarar que los visitantes tengan en cuenta que no habrá reembolsos por el cierre anticipado, ya que la empresa señala que los horarios pueden variar debido a operaciones internas o eventos privados.
La celebración ofrecerá experiencias exclusivas, incluyendo acceso a atracciones, gastronomía sin costo adicional y espectáculos diseñados especialmente para los participantes del simposio.
Por ello, se prevé que el parque cierre sus puertas al público general entre las 17:00 y 18:00 horas, aunque Disney aún no ha emitido una confirmación oficial sobre el horario.
Información El Cronista