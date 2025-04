Cardenal Álvaro Ramazzini estará en el sepelio del Papa Francisco

Tras la sorpresiva muerte del Papa Francisco, el Cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini mencionó que viajará a Roma por su deseo de despedirse del Santo Padre y pasar frente a la caja mortuoria durante las honras que se celebrarán en el Vaticano.

“El interés mío es saber cuándo será el día del sepelio del Papa Francisco para poder estar allá un par de días antes y poder hacer la visita que normalmente se hace pasando delante de la caja mortuoria”, dijo Ramazzini.

El Cardenal fue nombrado por Francisco el 5 de octubre de 2019, y recordó una anécdota que tuvo cuando recibió el birrete rojo y el pergamino en la Basílica de San Pedro.

“Jamás voy a olvidar esta anécdota. Cuando me hicieron cardenal, todavía tenía viva a mi mamá y fuimos a Roma. El día de la ceremonia, cuando me entregan el birrete rojo y el pergamino. En la tarde, la Basílica estaba llena, el Papa llegó a la sacristía y le dije: Santo Padre, mi mamá está ahí, tiene 96 años, quisiera que le diera una bendición, no sé si ahora o después y el papa le dijo a uno de los guardias que fueran a traer a la madre del obispo. Mi mamá se fue en una silla de ruedas, atravesó toda la Basílica de San Pedro, llegó hasta donde estaba el Papa, le dio la bendición, le regaló un rosario y la alegría de mi madre”, se refirió.

El cardenal de Guatemala, Álvaro Ramazzini

Es elector

Ramazzini forma el Cuerpo Cardenalicio integrado por 135 “papables” que decidirán al sucesor del Papa argentino, quien falleció este Lunes de Pascua en su residencia a los 88 años.

“He recibido la información de tener que estar ya en Roma; los cardenales que somos electores, es decir, menores de 80 años, pero no es obligatorio estar ya en Roma”, se refirió Ramazzini. “La convocatoria la hacen los cardenales que están en Roma. Hay un jefe que es el que lleva la coordinación de todo el cuerpo cardenalicio y deciden la fecha del cónclave. No sabemos cuándo. Espero entre hoy y mañana estas fechas para tomar la decisión con la ayuda de Dios de poder ir a Roma para ir allá”, añadió.

Va con la decisión de elegir

Ramazzini tiene claro que su pensamiento es elegir un nuevo jerarca de la Iglesia Católica. “Para mí es una primera experiencia, no sé cómo será esto. Sé que es una decisión muy importante que debe de ser tomada con mucha seriedad en la conciencia, delante de Dios por el bien de la iglesia”.

“Uno tiene que clarificar exactamente su posición sin tener que dar la impresión de estar sujeto a rumores o comentarios o lo que se dice ‘que usted pude ser’, no nada de eso. Hay que ir como se dice la mesa limpia con la decisión de oír al Espíritu Santo de que nos diga quién podría ser el próximo Papa.

No llevo el pensamiento para nada. Hay una expresión que me gusta mucho que se hace referencia a cardenales que sí quisieran ser papa. La expresión es ‘los cardenales que van con la intensión de ser papa, regresan como cardenales’. Es decir, es Dios el que decide”.

Es el cuarto cardenal

Ramazzini también se refirió a que es el cuarto cardenal guatemalteco. "Soy el cuarto cardenal, hubo uno que fue nombrado en tiempos de la colonia que nunca vino aquí. Lo nombraron, pero no llegó a Guatemala. Luego tuvimos al Cardenal Mario Casariego y , luego al Cardenal Rodolfo Quezada”, mencionó.